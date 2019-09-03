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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da 2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

Van'da 2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

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( VAN ) VAN

Özgürlük Kadın Terörist Güvenlik Güçleri Propaganda Kadın Terörist 


- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişleri sonucu 2 kadın PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, " Van İl Jandarma Komutanlığınca; BTÖ mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 29 Ağustos 2019 tarihinde 2 kadın BTÖ mensubunun Şırnak merkez Namazdağı Üs Bölgesine teslim olması sağlanmıştır" denildi. Açıklamanın devamında, BTÖ mensupları ile yapılan ilk mülakatta, örgüt mensupları; örgütün, gençleri saflarına katmak için “imkansız vaatlerle” propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu; ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve fırsatını bulduğu anda kaçmaya hazır çok sayıda örgüt mesubu olduğunu; çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini, ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde asılsız propaganda yapıldığını, örgüt mensuplarının moral ve motivasyon olarak bitik durumda olduğunu, morallerinin bozuk olduğunu, herkesin gerçeğin farkında olduğunu, ancak cesaret edip dile getiremediğini, fısıltı olarak dile getirenlerin, grup sorumluları tarafından ajanlıkla suçlanarak ağır şekilde cezalandırıldığını, gençleri örgüte kazandırmak için özgürlükçü ifadeler kuran örgüt mensuplarının; gençleri dağlara çıkardıktan sonra gerçek yüzlerini göstermeye başladıklarını, örgütten ayrılmanın sonucunun ölüm olacağını, gençlerin örgütün yalanlarına kanmamaları gerektiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, içten ve samimi davrandıklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmişlerdir" denildi.
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