- Van’da 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi



- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, toplam 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)

