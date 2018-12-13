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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Van’da 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

- Van’da 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sigara yüklü araç

( VAN ) VAN

Kaçak İpekyolu Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 


- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, toplam 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)
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