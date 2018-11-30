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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Van'da 17 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 17 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeği Rexo'nun arama yapması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Polisin zula yerini sökmesi
-Eroin paketleri
-Diğer detaylar

( VAN )- Narkotik köpeği Rexo'dan uyuşturucu tacirlerine geçit yok VAN

- Van-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plakalı kamyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasının altına zulalanmış 34 paket halinde toplam 17 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.K. ve Ş.K. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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