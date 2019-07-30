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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi

Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi



GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ: - Narkotik köpeği arama yapması - Uyuşturucunun bulunması - Yünlerin arasından eroinin çıkarılması - Edremit ilçesinde kamyonette yüklü koyun yünleri arasına gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van - Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Z.R. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasında bulunan koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 34 paket halinde 17 kilo 402 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan Z.R, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin Trol 

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