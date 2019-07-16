Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzle

-Kur'anı Kerim tilaveti

-İlahi ve müzik dinletisi

-Ödül töreni

-Vali Bilmez'in konuşması

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Van Valiliği öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkından Beşyol Meydanına kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Duaların okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dev ekrandan izlenmesi ile süren programda ilahi ve türküler seslendirildi. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit düştüğünü anımsatarak, “15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hain terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz'da devletimizin birliğini, bağımsızlığını ve milli iradeyi yok etmek için ordumuzun içine sızdırdığı o hainlerle bu ülkenin tankını, uçağını silahını, bu millete karşı kullandı. Kurtuluş Savaşı nasıl birçok ulusa ilham kaynağı olduysa, 15 Temmuz günü, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk milletinin bir bütün olarak gösterdiği tepki de birçok ulusa ilham kaynağı olacak. O gün meydanları boş bırakmayan ve her 15 Temmuz gecesi sokakları dolduran Van halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Sela okunmasının ardından sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, AK Partili belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



