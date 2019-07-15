Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Haberi

-Vali Bilmez'in şehit ailelerini selamlaması

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-Dua



( VAN ) VAN



- Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı’nda şehitlik ziyareti yapıldı. Düzenlenen programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ömer Keskin’ın dua etmesinin ardından mezarlık ziyareti programı son buldu. Protokol, mezarlık ziyaretinin ardından Hazreti Ömer Camiinde düzenlenen mevlit ve hatim programına katıldı.



