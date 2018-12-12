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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van'da 14 bin 738 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Van'da 14 bin 738 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

- Ele geçirilen ilaçlarVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde bir markette 14 bin 738 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen ilaçların İran'a sevk edileceği ihbarı üzerine Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir markette arama yaptı.Aramada, 30 farklı marka ve cinste 14 bin 738 kutu ilaç ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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