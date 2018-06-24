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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Van’da 130 hasta sandık başına taşındı

Van’da 130 hasta sandık başına taşındı

Hastaneden detay

Hastane Araç Sayısı Kullar Sağlık Ekipleri 

-Hastaların sağlık araçlarıyla taşınması detay
-Hastaların oy kullanması detay
-Başhekim Parlak'ın konuşması

( VAN ) - VAN

- Van’da sağlık ekipleri, evlerinde ya da hastanede tedavi gören 130 hastayı ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara götürdü. Tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerinin başladığı Van’da hasta ve yaşlıların oy kullanmalarına yardımcı olmak için sağlık ekipleri görevlerini sürdürüyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova koordinasyonunda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan hasta seçmenler, oy kullanılacakları okula kadar götürüldü. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Bakım Hizmetleri kapsamında tıbbi endikasyonu olan hastaları mağdur etmediklerini belirtti.
Oy kullanabilecek hastaları daha önceden belirlediklerini ifade eden Başhekim Parlak, “Yaklaşık 130 civarı hastamız oy kullanabilecek durumdaydı. Hastalarımız oy kullabilecekleri okullara gidebilmeleri için 11 araç tahsis ettik. İhtiyaç halinde bu araç sayısını 20'ye kadar çıkarabiliyoruz. Şu an için ihtiyacı karşıladık. Hastalarımızı refakatçileriyle beraber oy kullanacakları yere kadar götürüyoruz. Ayakta gidebilecek hastalarımız için de diğer transfer araçlarımızı hazırladık. Oy kullanma işleminin sonuna kadar bu işlemler devam edecek” dedi.
Oy kullanan hasta seçmenler, kendilerine yardımcı olan İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerine teşekkür etti. (YLM-ŞAK-
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