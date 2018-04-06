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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

Köpeğin arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Polis kasadaki plastik zemini sökmesi
-Eroin paketleri
-Paketlerin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekipleri, narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda bir kamyonette 13 kilo 350 gram eroin ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçesi Hal Kavşağında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ‘Alfa’nın da katıldığı aramada kamyonetin kazasına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada kasa aksamı aralarına zulalanmış 26 paket halinde toplam 13 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak K.G. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
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