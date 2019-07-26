Van'da 108 kök hint keneviri ele geçirildi Haberi

: - Hint kökü bahçesinden görüntüVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 108 kök hint keneviri ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Beyazıt Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramalarda 108 kök hint keneviri bulundu.Olayla ilgili S.Ç. gözaltına alındı.
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