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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da 100 kilogram eroin ele geçirildi İzle

Van’da 100 kilogram eroin ele geçirildi İzle

Lisa'nın katılımıyla yapılan arama

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 99 kilo 185 gram uyuşturucu ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu 12. Sokak üzerinde bulunan bir ikamettin bodrum katında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği ‘Lisa’nın da katıldığı aramada, çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 187 paket halinde toplam 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket halinde toplam 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 2 paket halinde toplam 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak M.M.K., S.K., Y.K., A.K. ve Z.U. isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
(MSA-Y)
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