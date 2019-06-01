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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da 1 asker kaza kurşunuyla şehit oldu

Van’da 1 asker kaza kurşunuyla şehit oldu

hastaneden görüntü(arşiv)

Hastane General Saygı Duruşu Kaza Kurşunu Şehit Cenazesi 

-askerin fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van merkez Edremit ilçesinde Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazası sonucu şehit oldu. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, dün meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilen cenaze için saygı duruşunda bulunuldu ve daha sonra şehidin öz geçmişi okundu. Müftü Vekili Sebahattin Kesti tarafından edilen dua sonrası şehit cenazesi memleketi Osmaniye'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şehidin eşi Meliha Karakuzu ve 35 günlük bebekleri Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Jandarma Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, Edremit İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti katıldı.

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