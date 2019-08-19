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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı

Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı



: - Bedia Özgökçe Ertan ile HDP'lilerin belediye binası önüne gelmesi - Güvenlik güçleriyle HDP milletvekili Muazzez Orhan ile polisin konuşması - Uyarının yapılması - Grubun dağılması Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılması - İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binasına girmek istedi - Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince binada yapılan arama nedeniyle girişlerine izin verilmeyen grup, belediye önünde bir süre bekledikten sonra dağıldıVAN (AA) - Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın aralarında bulunduğu grubun belediye binasına girişine güvenlik güçlerince binada arama yapıldığı gerekçesiyle izin verilmedi.Bakanlığın kararının ardından Özgökçe, Orhan, HDP İl Başkanı Ümit Dede, HDP'li belediye meclis üyelerinin aralarında bulunduğu grup, İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi binasının önüne geldi.Çevrede güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binaya girmek isteyen gruba izin vermedi. Binada aramanın devam etmesi nedeniyle girişlere izin verilmeyeceğini ileten ekipler, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.Binaya girmekte ısrar eden milletvekili Orhan ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Belediye önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra dağıldı.

Polis Güvenlik Güçleri İpekyolu Güvenlik Önlemi Milletvekili 

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