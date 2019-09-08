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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Van Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi

Van Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi



: - Toplantıdan görüntü - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Van Valisi Mehmet Emin'in konuşması - BEM - BİR - SEN Genel Başkanı Levent Uslu'nun konuşması - İmza töreni ve çiçek takdimi - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Van Valisi Mehmet Emin: - "Tek bir terazimiz var: Van halkına ayrım yapmaksızın, imkanlarımız ölçüsünde hizmet vermek. İnşallah el ele vererek Van halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz"VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez, "Tek bir terazimiz var: Van halkına ayrım yapmaksızın, imkanlarımız ölçüsünde hizmet vermek. İnşallah el ele vererek Van halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz." dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM - BİR - SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi.Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Bilmez, önceki yönetim döneminde imzalanan sosyal denge sözleşmesinin kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Personel arasında izah edilmeyecek şekilde ayrım yapıldığını tespit ettiklerini belirten Bilmez, yeni sözleşmede herkese eşit seviyede sosyal denge tazminatının ödenmesini kararlaştırdıklarını aktardı.Bilmez, hiçbir personeli işten çıkarmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Hiç kimseyi aklında ve yüreğinde taşıdığı duygulardan dolayı sorgulamak, yargılamak ya da dışlamak gibi bir niyetimiz yok. Tek ölçümüz, kanunun bize verdiği görevleri yerine getirmek, Van halkına hizmet etmek. Kim bu düstura uyarsa o bizim için değerli ve vazgeçilmez personeldir. Kim, verilen görevi yapmazsa, görevini aksatırsa ve bundan dolayı da Van halkı mağdur olursa, bu arkadaşımız hakkında önce uyarılarımızı yapacağız sonra da mevzuat ne gerektirirse onu uygulayacağız. Tek bir terazimiz var: Van halkına ayrım yapmaksızın, imkanlarımız ölçüsünde hizmet vermek. İnşallah el ele vererek Van halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz."BEM - BİR - SEN Genel Başkanı Levent Uslu da sözleşmeyle büyük bir haksızlığın ortadan kaldırıldığını belirterek, sözleşmenin tüm personel için hayırlı olmasını diledi.

İmza Töreni İşten Çıkarma Allah 

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