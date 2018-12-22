Van binicilikte 25 lisanslı sporcuya kavuştu Haberi

-Sporcuların at üzerinde antrenman yapması

-Sporcuların engel atlayışı

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( VAN )- Edremit’te ‘Türkiye Binicilik Federasyonu Lisans Sınavı’ yapıldı- Geçtiğimiz yıl açılan tesislerde ilk lisans sınavı da gerçekleştirildi VAN



- Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Engel Atlama ve Dresaj Lisans Sınavı’, Van merkez Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Tesislerinde gerçekleştirildi.

Van başta olmak üzere bölgede ilk kez Edremit’te yapılan ve yaklaşık 25 profesyonel binicinin katıldığı ‘Engel Atlama ve Dresaj Lisans Sınavı’ gerçekleştirildi.

Yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilen sınava katılan 25 binici lisanslı sporcu olmak için ter döktü. Önce yazılı sınavda ter döken Vanlı binici adayları, daha sonra uygulamalı olarak sınavdan geçirildi. Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Tesislerinde gerçekleştirilen sınava Türkiye Binicilik Federasyonu yetkilileri gözetmenlik yaptı. Aileleri ile birlikte sınava gelen binici adaylarının heyecanı yüzlerinden okunurken, velileri de onlar kadar büyük heyecan yaşadı. Gerçekleştirilen sınavla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, bölgede ilk kez binicilik sınavı yaptıklarını belirtti.

Binicilik sınavına 25 sporcunun katıldığını ifade eden Koordinatör Aydın, “25 sporcumuzla lisans sınavlarını yapıyoruz. Bu da bizim için bir övünç kaynağıdır. Bu spor branşının gelecekte bölge için muhteşem olacağını ümit ediyorum. Sporcularımız atları çok seviyor. Velilerin büyük heyecanı olması da bu sporun bölgede gelişeceği anlamına geliyor. Olimpik Binicilik Merkezimizi çok güzel bir tesistir. Binicilik dünyada iki canlının birlikte aynı anda yarıştığı bir spor dalıdır” dedi.

Edremit Olimpik Binicilik Tesislerinin bulunduğu alandan bahseden Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, daha önceki mera halini bildiğini, o meraya çok ciddi bir tesisin kazandırıldığını ifade ederek, “Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ile ilk buraya geldiğimizde burası meraydı. Şimdi ise Olimpik Binicilik Tesisi oldu. Hemen akabinde burada 15 Temmuz Şehitler kupası gerçekleştirdik ve bu bölgenin sporcuları yoktu. Bugün de bölgede ilk binicilik sınavı gerçekleştiriyoruz. Katılımımız 25 kişi ve bu sporcularımızın lisans sınavlarını yapıyoruz. Bu bizim için bir övünç kaynağıdır çok güzel. Bu bölgedeki bu spor için muhteşem bir şey olacak. O sporcular Bölgede ilk defa yapılan ilk lisans sınavını heyecanını nasıl yaşıyorsa bende o heyecanı yaşıyorum çünkü ben buranın mera halini biliyorum” ifadelerini kullandı. "Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır" Olimpik Binicilik Merkezinde lisans sınavının yapılması kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi Koordinatörü Emre Üstdağ ise, “Sıfırdan başladığımız bir işte lisans seviyesine gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir yıldır onlarca çocuğa ciddi anlamda emekler verdik. Binicilik konusunda onları üst seviyelere getirdik. Geçtiğimiz yıl 10 binlerce çocuğa ata dokunma fırsatı sunduk. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Belediye başkanımıza bu anlamda desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bize atçılık ve binicilik konusunda verdiği desteklerden dolayı minnettarız kendisine. İnşallah lisanstan sonraki hedefimiz yeni müsabakalarla bölge halkının çocuklarını sosyalleştirme, atlara yakınlaştırma adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Burada binicilik adına bir çok branşta eğitimler vermekteyiz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Onlarca binlerce sporcu bu anlamda yararlandı. Bugün 25 tane profesyonel binicimize federasyonun katkılarıyla gelen hakemimiz lisans sınavı düzenleniyor. Düzenlenmiş sınav sonucunda lisanslı sporcular edinmiş olacak Van ve Edremit” dedi.

‘Pınar’ isimli ata binerek lisans sınavına katılan ve lisans alamaya hak kazanan Nehir Kahraman isimli sporcu da çok heyecanlı olduğunu ve ilk defa lisans almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



“Başarana kadar pes etmeyeceğim” Sınava girmeden önce çok heyecanlandığını dile getiren Belinay Şahin isimli sporcu ise, “Bugün çok heyecanlı olduğum için attan düştüm. Ancak bu beni asla yıldıramaz. Başarana kadar pes etmeyeceğim. İlerde binici olmak istiyorum. Bu sayede şampiyon olarak ülkemizi temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



