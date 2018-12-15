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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Van- Bahçesaray yolunda yol genişletme çalışmaları

Van- Bahçesaray yolunda yol genişletme çalışmaları

iş makinesinin kar temizlemesi

Kar Temizleme İş Makinesi Çığ Düşmesi 

-yoldaki karlar
-kar temizlemesinden detaylar
-vatandaşlarla röp
-diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu dün tek şeritten ulaşıma açarken, bu gün ise yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi’nde önceki gün düşen çığ ile birlikte etkili olan fırtına ve tipi dolayısıyla yol ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu dün tek şeritten ulaşıma açtı. Ekipler, bu gün 5 iş makine ile birlikte Karapet Geçidi’nde yüksekliği yer yer 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. (EKİP-ŞAK-
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