Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı İzle



- Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van-Bahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler. (EKİP-ŞAK-Y)



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