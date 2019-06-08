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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’a gelen tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı İzle

Van’a gelen tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı İzle

Otobüs terminalinden görüntü

Sayılar Uçak Bileti Kısa Mesafe Umutlu 

-Yolculardan görüntü
-Otobüse binen yolculardan görüntü
-Otobüs bekleyen yolculardan görüntü
-Firma çalışanlarından görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala dönüş yoğunluğu başladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilinin bitmesiyle Van’a yakınlarını ziyarete gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Van Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen vatandaşlar özellikle Adana, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illere gidiyor. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlere giden vatandaşlar da otobüs seyahati yerine uçağı tercih etti. Gidecekleri yer için uçak bileti bulamayanların tercihleri ise, yine otobüs oldu. Her geçen gün yolcu sayılarında düşüş olduğunu belirten firma yetkilileri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yılın en hareketli günlerini yaşadıklarını söyledi.

Özellikle kısa mesafeli illere gidecek yolcuların otobüs seyahatini tercih ettiğini ifade eden yetkililer, bayram sonrası dönüşlerden memnun olduklarını dile getirdiler. “Uçak bileti bulamayan yolcular bizi tercih ediyor” Konuya ilişkin konuşan firma yetkililerinden Tuncay Güncay, hareketliliğin arttığını ancak işlerinin geçen yıllara göre daha durgun olduğunu belirtti.
Bayram öncesi umduklarını bulmadıklarını ancak bayram sonrası uçak bileti bulamayanların otobüs seyahatini tercih etmesi nedeniyle hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Güncay, “Her yıl ek seferlerimiz konulurdu ancak bu sene normal seferlerimizi çıkardık. Tabi bayramdan sonra bir kıpırdama var. Bayramdan önce gidişlerde yolcu sayısı azdı. Bayramdan sonra yoğunluktan dolayı uçak bileti bulamayan yolcular bizi tercih ediyor” dedi.
Firma yetkilileri, yoğunluğun özellikle yarından itibaren artacağını ve bu yüzden bayram sonrası dönüşlerden umutlu olduklarını kaydetti.

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