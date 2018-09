'Vampir' kelebeği çiftçinin düşmanı oldu. Emekli Albay Erdoğan: 'Bölgeye biyolojik silah olarak gönderilmiş olabilir' İzle

-- Bahçede zarar verdiği bitkilerden görüntü

-- Emekli albay İsmail Hakkı Erdoğan ile röp

-- Detaylar



( TRABZON ) 'Vampir' kelebeği çiftçinin düşmanı oldu. Emekli Albay Erdoğan: "Bölgeye biyolojik silah olarak gönderilmiş olabilir"- Tarım arazilerini olumsuz etkilen ‘Vampir’ kelebeğinin dışarıdan bölgeye biyolojik silah olarak gönderebileceği iddia edildi- Emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan:- “Dış güçler bizim buradaki kelebekleri almışlardır, genetiği değiştirmişlerdir; sonra da bu bölgeden geçerken tekrar salıvermişlerdir” TRABZON



- Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 2008 yılında görülen ve tarım arazilerini olumsuz etkileyen ‘Vampir’ kelebeğinin dışarıdan bölgeye biyolojik silah olarak gönderebileceği iddia edildi. Emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan, “Dış güçler bizim buradaki kelebekleri almışlardır, genetiği değiştirmişlerdir, sonra da bu bölgeden geçerken tekrar salıvermişlerdir” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 10 yılda hızla artış gösteren 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım arazilerini olumsuz yönde etkiliyor. Halk arasında bitkilerin öz suyunu emdiği için ‘Vampir’ olarak da bilinen kelebek türü ilk tespit edildiğinde sadece Trabzon'un Of ilçesinden Artvin'in Hopa ilçesine kadar tüm sahil şeridinde etkili oldu. Gürcistan üzerinden bölgeye girdiği belirlenen ve son 10 yılda bölgedeki tarım arazilerinde hızlı bir artış gösteren kelebek, suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Bulgaristan üzerinden İstanbul’a kadar yayılarak o bölgede de etkisini gösteren kelebek türü, haziran ayından itibaren ergin dönemine ulaşarak bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini arttırıyor. Vampir kelebeğini 2011 yılında İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Of ilçesine geldiği zaman bahçesinde tespit eden emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan, bu kelebek türüne dikkat edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirmişti. İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Of ilçesine gelen emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan, devlet yetkililerinin sayıları giderek artan kelebek türü için stratejik plan belirlemesi gerektiğini ifade ederek, “Bu zamana kadar hiçbir şey yapıldığını görmedim. Geçen sene çay fabrika müdürüne telefon ederek durumu bildirdim. Çaylarında tehlikede olduğunu söyledim. Bana sadece konudan haberdar olduklarını söylediler. Başka bir çalışma yapılmadı. Burada görülmeyen bir kelebek türü bu. Sanki hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi aynı tipteler. Bitkilerin ve meyvelerin gövdelerinde su olan yerlere yapışarak kelebeğe dönüşen bir tür bu. Ben şu durumdan şüpheleniyorum. Dış güçler bizim burada ki kelebekleri almışlardır, genetiği değiştirmişlerdir. Sonra da bu bölgeden geçerken tekrar salıvermişlerdir. Bu böcekler yavaş yavaş çoğalmaya başladı.

2-3 sene içerisinde sayıları giderek attı. 2011’de bu bununla ilgili haber yapılmıştı ama kaç sene geçmesine rağmen hala bir çalışma yapılmadı. Devletin bu konuyla ilgili bir stratejik plan belirlemesi lazım. Çünkü Karadeniz’in sebzesi olsun, meyvesi olsun hepsi tehlike altında” şeklinde konuştu.

“Tehlike çanları çalmaya başladı” Vampir kelebeğin bitkilerin suyunu emerek kuruttuğunu dile getiren Erdoğan, “Bir bilim heyetinin bu konuyla ilgilenerek, bunlarla nasıl mücadele edilir. Tabiat olarak hangi böcek, hangi kuş bunları yok eder gibi araştırmalar yapmalıdırlar. Devlet yetkilileri bu konuyu ciddiye almalıdırlar. Buradaki ziraat odaları bu durumla ilgilenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi halkın içine girerek, halkın derdini dinlemeliler. Buradaki eski meyvelerin çoğu artık yok. Sebzeler bile yetişmemeye başladı.

Bu durumların sebeplerini arasınlar. 2011’den beri giderek çoğalıyor. Bu sene zirveye çıkmış durumda. Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamına yayılmış durumda. Tehlike çanları çalmaya başladı.

Diğer tarım ürünlerine de her an sıçrayabilir. Yapıştığı yerde kaldığı için halk tarafından 'Vampir' kelebek olarak anılmaya başlandı. İnsandan ziyade daha çok bitkilere yapışıyor” ifadelerini kullandı.