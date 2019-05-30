Valizden 8 kilo eroin çıktı İzle



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul’dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışında bağlantılı oldukları şebekeye eroin sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi. Yakalanacağını anladı ama Jandarma’dan Kaçamadı Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler; şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi sıcak takibe başladı.

Aracın seyrettiği Edirne istikametinde yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil Jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı. Valizin iç kısmına özel bölme yapmış Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği “VADİ”nin siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine valizi incelemeye başladı.

Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi. Karbon kağıtlarını X-Ray cihazlarında fark edilmemesi için konduğu belirlendi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler, her detayı en ince ayrıntısına kadar planlamıştı. Ancak, kokunun dışarı çıkmasını engellemek için valize serptikleri ne baharatlar ne de sürdükleri sentetik yapıştırıcılar “Vadi”yi durdurmaya yetmedi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi (ÖFA

