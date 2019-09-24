Valizde uyuşturucu sevkiyatına darbe İzle



- Gaziantep'te narkotik ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde valiz ile sevkiyatı yapılmak istemenen 8 kilo 50 gram esrar ve 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde araç kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler denetimlerde durdurulan araçlarda valizlerle sevk edilmek istenen toplamda 8 kilo 450 gram esrar ve 2 Kilogram Metamfetamin (ateş buz) uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir. Ekipler 3 şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.

