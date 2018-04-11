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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Valiyim' diyerek iş adamının 30 bin lirasını dolandırdılar - KIRIKKALE

'Valiyim' diyerek iş adamının 30 bin lirasını dolandırdılar - KIRIKKALE

"Valiyim" diyerek iş adamının 30 bin lirasını dolandırdılar - KIRIKKALE - Emniyet müdürlüğünden genel plan - Dolandırıcıların emniyetten çıkartılmasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, telefonda kendilerini vali olarak tanıtıp bir iş adamını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Elazığ'da yaşayan iş adamı M.İ'yi arayan ve kendilerini vali olarak tanıtan E.D, B.G, E.Y, A.Y. ve R.B, engelliler için tekerlekli sandalye alacakları bahanesiyle kampanyaya kendisinin de katılmasını istedi. İş adamı M.İ. verilen hesap numarasına 30 bin lira yatırdı.M.İ. daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi.Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, B.G. ile E.D'yi Elazığ'da, E.Y, A.Y. ve R.B'yi Kırıkkale 'de gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Polis Bild Tekerlekli Sandalye 

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