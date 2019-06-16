Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Valiye babalar günü sürprizi

Valiye babalar günü sürprizi

-Çocuklardan detaylar

Babalar Günü Hatıra Fotoğrafı Helal Salda 

--Validen detay
--Diğer detaylar

( SİVAS ) -Valiye babalar günü sürprizi-Sivas’ta yaklaşık 200 çocuk Vali Ayhan’a sürpriz Babalar Günü’nü kutlaması yaptı SİVAS

- Sivas’ta yaklaşık 200 çocuk Vali Ayhan’a sürpriz Babalar Günü’nü kutlaması yaptı Sivas’ta 2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Demir Grup Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla valilik öncülüğünde çocuklar Sivasspor’un maçlarını izlemişti. Bu kapsamda maçları izleyen yaklaşık 200 çocuk Valilik önünde toplanarak Sivas Valisi Ayhan’a sürpriz Babalar Günü kutlaması yaptılar. Çocuklar valilik önünde sessiz bir şekilde ellerinde, ‘ En baba Vali bizim Vali’ , Bayburt’ta doğdu Sivaslı oldu helal olsun sana Vali amca’ ve ‘ Devlet baba Babalar Günün kutlu olsun’ gibi yazılı dövizler ile koordineli bir şekilde beklerdiler. Daha sonra çocuklar hep bir ağızdan ‘Vali amca el salla el salla’ diye bağırdı. Sesleri duyan Vali Ayhan ise valilik balkonundan çocuklara el salladı. Çocuklarla bir araya gelmek üzere valilik girişine inen Ayhan çocuklar tarafından güllerle karşılandı. Bir süre ilgilen Ayhan, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından çocukları makamında ağırladı. Vali Ayhan yaptığı açıklamada yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

(OE-
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı