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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Valinin katılımıyla gerçekleştirilen trafik uygulaması havadan görüntülendi

Valinin katılımıyla gerçekleştirilen trafik uygulaması havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Karayolları Trafik Kuralları Bayram Tatili Hız Sınırı Emniyet Kemeri 

-Vali Masatlı'nın trafik uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulunması
-röportaj
-detaylar

( ARDAHAN )- Vali Mustafa Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı ARDAHAN

- Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu 3 adet polis ve jandarma uygulama noktalarına ekiplerle birlikte giden Vali Mustafa Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı. Drone destekli uygulamada, ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Durdurduğu araç sürücülerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik eden Vali Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacağını kaydetti.

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