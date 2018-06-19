Valilikten terör saldırısı açıklaması İzle

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt Valiliği, Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağı (Cirav) bölgesinde 18 Haziran 2018 saat 20.00'den itibaren icra edilen şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda, bugün 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timi bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya (EYP) basmıştır. Patlama sonucu üç 3 güvenlik mensubumuz yaralanmıştır. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

