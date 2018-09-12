Valilikten kaza sonrası açıklama: 5 ölü, 11 yaralı Haberi

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( GİRESUN - OLAY YERİ - TEMİZ GÖRÜNTÜ) GİRESUN



- Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Giresun Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kazada 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtilerek "Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi. (AB-ÖS-Y)

