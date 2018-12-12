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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Valilikten ham petrol açıklaması

Valilikten ham petrol açıklaması

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Petrol Boru Hattı Yıldırım Düşmesi Petrol Boru Hattı Trol 


- Gaziantep Valiliği yıldırım düşmesi sonucu patlayan petrol boru hattı ile ilgili açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığını belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesinde, 12 Aralık 2018 tarihinde 19.00 sularında Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında delinme meydana gelmiştir. Herhangi bir patlama veya yangın riski olmayan olayda delinmeye bağlı olarak bir miktar ham petrol akıntısı oluşmuş, BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla Jandarma tarafından tedbirler alınmıştır" denildi. (SD-
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