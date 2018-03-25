Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Valilik'ten okutan proje: 'Al Götür, Oku Getir' İzle

Valilik'ten okutan proje: 'Al Götür, Oku Getir' İzle

Valilikten görüntü

Ali İl Alışkanlık Kitap Okuma Kullar 

-Nüfus Müdürlüğünden görüntü
-Vatandaşların kitap okuması
-Vatandaşlarla röportaj
-Vali ile röportaj

( BALIKESİR -ÖZEL) Valilik'ten okutan proje: "Al Götür, Oku Getir" BALIKESİR

- Balıkesir Valiliği örnek bir projeye imza attı. Valiliğe nüfus işlemleri için gelen vatandaşlar sıra beklerken 'Al Götür, Oku Getir' yazan raflardaki kitapları inceleyip okudular. Bazı vatandaşlar ise aldıkları kitapları evlerine götürdü. Balıkesir genelinde eğitim - öğretimin kalitesini artırmak ve okuma yazmayı alışkanlık haline getirmek amacıyla Vali Ersin Yazıcı tarafından başlatılan 'Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme' (BENGİ) projesi kapsamında, nüfus işleri müdürlüklerine kitap rafları yaptırıldı. Nüfus işlemleri için bekleyen vatandaşların bazıları raflardan kitap alıp okurken, bazıları ise evine götürdü. Nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, bu tür uygulamaların okuma alışkanlığının çoğaltılması adına güzel ve örnek bir proje olduğuna dikkat çektiler. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise en yoğun birimlerinin nüfus müdürlükleri olduğunu dile getirerek, okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.
Vali Yazıcı, "Valiliğimizin en yoğun birimi nüfus müdürlükleridir. Biz şehirde 1 yılı aşkın bir süredir okuma kampanyaları yapıyoruz. Bütün okullarımızda haftada iki defa okuma saati var. Okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına haftada iki okula gidiyorum. Kaymakamlarımız da haftada iki okula gidiyor. BENGİ projesi kapsamında buna gayret ediyoruz ve bunu da yaygınlaştıralım istedik. En yoğun birimimiz burası. İnsanlar nüfus idaremizde beklerken hem burada kitap okusunlar, isterlerse de götürüp evlerinde okusunlar. 'Balıkesir çocuklarıyla, büyükleriyle, anneleriyle, babalarıyla okuyor' diyebilmek adına buraya böyle bir bölüm açtık" şeklinde konuştu.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı