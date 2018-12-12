Valiler göçmenler için toplandı Haberi

-Katılımcılardan detaylar

-Vali Yıldırım’ın konuşması

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Trakya’da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı- Düzensiz göçle mücadele hızlandırılacak TEKİRDAĞ



- Trakya’da düzensiz göçle mücadele kapsamında, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nden yetkililerin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’da bir otelde düzenlenen Trakya Bölgesi Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz’ün yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’den çok sayıda yetkili katıldı.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Göç, modern dünyanın yaşadığı problemlerin en büyüklerinin başında geliyor. Tabii ki göç etmek isteyen insanlar bunu çok da memnun olarak yapmıyorlar. Daha güzel bir hayat, daha güzel bir gelecek, çocuklar için daha güzel yarınlar umuduyla yapıyorlar bunu. Hepimizin bildiği gibi bunların bu umutları, bu çabaları bir kısmı ne yazık ki denizlerimizde, göç yollarında heba oluyor, boşa çıkıyor. İnsanlar yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, büyüğüyle sonuca erişemeden yollarda kalıyor. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu konuda dünyaya örnek olacak büyük bir fedakarlıkla çaba sarf etmekte. Bizim insanımız dışarıdan gelen yabancıların göçmen diyebileceğimiz ya da düzensiz göçe konu olan insanları bağrına basıyorlar. Ekmekleri paylaşıyorlar, sularını paylaşıyorlar, hatta bazen evlerini paylaşıyorlar. Tam bir yardımseverlik tam bir hamiyetperverlik, tam bir misafirperverlik göstergesi ortaya koyuyorlar. Herkes tarafından takdirle karşılanıyor, ancak dünyanın diğer ülkeleri Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri, hatta gayri safi milli hasılası bizden çok daha yüksek olan ülkeler bunu sadece takdirle karşılıyorlar ve verdikleri sözde çok da durmadıklarını görüyoruz. Bizler, Bizim ülkemize gelmek isteyenlere kucak açıyoruz, onların eğitimleri ile sağlıklarıyla da ilgileniyoruz karınlarını doyuruyoruz, üstlerini başlarını giydiriyoruz, hatta barındırıyoruz kendi ülkelerine gidebilmek için arzu edenleri kendi ülkelerine de gönderiyoruz gönderme gayreti içerisinde de oluyoruz. Bizim ülkemize kalmak isteyenler de bir şekilde kalıyorlar” dedi.

Bütün işlemler hızlandırılacak Trakya’nın düzensiz göçten çok etkilendiğini de aktaran Vali Yıldırım, “Trakya’da bulunan 3 il özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hatta Çanakkale’yi de sayabiliriz. Düzensiz göçmen konusunda en çok etkilenen illerden 3’ü bunları gördüğümüzde birtakım tedbirlerin alınması, 3 il içerisinde görev yapan gerek askeri teşkilatlarımız, gerek sivil teşkilatlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, mülki İdaremiz bir koordinasyonun gerekli olduğu zarureti tartışılmaz. Bugün ilk defa böyle bir toplantı yapıyoruz. Ne için ilk defa diyeceksiniz? Bu bölgede 3 il arasında bir Koordinatör vali görevlendirildi. Edirne valimiz Ekrem Bey bu konuda Koordinatör vali olarak görevlendirildi. İlk toplantıya Tekirdağ’da yapıyoruz ev sahipliğini yapıyoruz. İnşallah bu toplantıların devamı gelecektir. Kurumda çalışan arkadaşlarımızı bu konuda birbirlerini tanıyacaklar. Herhangi bir problem ve sorun olduğunda kiminle irtibata geçeceklerini daha önceden bilecekler ve çok daha hızlı bir şekilde yapılması gereken bütün iş ve işlemler yapılacaktır” diye konuştu.

Vali Aziz Yıldırım’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. (HLD-

