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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Validen karla mücadele ekibine tatlı ikramı - ARDAHAN

Validen karla mücadele ekibine tatlı ikramı - ARDAHAN

- Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele ekibini ziyaret etmesi - Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yoldan detay - Vali Bilmez'in, karla mücadele ekibine tatlı ikram etmesi - Vali Bilmez'in personelden bilgi alması - Vali Bilmez'in gazetecilere açıklama yapması - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan - Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele ekibini ziyaret etti, çalışanlara tatlı ikramında bulunduARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı Ardahan - Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele ekibini ziyaret ederek, çalışanların sorunlarını dinledi. Ardahan 'ın yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan, öğleden sonra ise etkisini artıran yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Ardahan - Posof, Ardahan - Şavşat, Çıldır - Aktaş kara yolları başta olmak üzere, birçok yerde olumsuz hava koşulları etkili olurken, kar ve tipi, yer yer görüş mesafesini düşürüyor.Vali Bilmez, kara yollarının Ilgar Dağı bakımevini ziyaret ederek, karla mücadele ekibine tatlı ikram etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.Bölgede bugün itibariyle yoğun kar yağışı beklendiğini belirten Bilmez, "Ekiplerimiz burada 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Sürekli tipi mevcut. Bu nedenle bölgede yapımı süren tünel çalışmasını önemsiyoruz. Bu bölgedeki ekibimiz çok güçlü. 6 araçlı ekip, 24 saat esasına göre çalışmasını sürdürüyor." dedi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyaran Bilmez, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkarılmamasını istedi. Bilmez, "Muhakkak sürücülerimiz yanlarında zincir bulundursunlar. Söz konusu yollarımızda gerek jandarma gerekse emniyet ekiplerimiz gerekli uyarıları yapıyorlar. Sürücülerimizin uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Jandarma Karla Mücadele Kış Lastiği Kar Yağışı 

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