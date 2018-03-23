Vali Yılmaz, toprak kaymasından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu - YALOVA
- Yalova 'daki toprak kayması - Toprak kayması oluşan bölgeden detaylar - Vali Yılmaz'ın inceleme detayları - Yolda ve istinat duvarlarında meydana gelen zararlardan detaylar Yalova 'daki toprak kayması - Vali Yılmaz, Çınarcık ilçesindeki heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu, tahliye kararı alınan apartman sakinleriyle görüştü - Göçükler oluşan Yalova - Armutlu yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyorYALOVA (AA) - Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, toprak kayması meydana gelen Çınarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.Yılmaz, ilçede yaklaşık 54 dönümlük alanda etkili olan heyelan bölgesine gelerek inceleme yaptı. Heyelan bölgesinde yeni inşa edilen 4 apartmanın istinat duvarının zarar görmesi üzerine tahliye kararı alınan 10 dairenin sahibiyle görüşen Vali Yılmaz, Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Belediye Başkanı Avni Kurt, AFAD İl Müdürü Aziz Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya ve Karayolları yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.Yılmaz, daha sonra yarık ve çökmeler oluştuğundan ulaşımın kontrollü sağlandığı Yalova - Armutlu yolundaki Karayolları ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.Çınarcık ilçesinde 10 gün önce başlayan heyelan 97 dairelik metruk sitenin bloklarından birinin yan yatmasına neden olmuş, bir işletmeye ait havuzun etrafında ve bazı yollarda oyuklar oluşmuştu.