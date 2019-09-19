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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vali Yıldırım, kadınlarla üzüm hasadı yaptı - TEKİRDAĞ

Vali Yıldırım, kadınlarla üzüm hasadı yaptı - TEKİRDAĞ



: - Üzüm hasadından genel ve detaylar - Vali Yıldırım'ın hasadından genel ve detay Vali Yıldırım, kadınlarla üzüm hasadı yaptıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen "Üzüm Ürünleri İşlemede Kadın Elinin Gücü "projesi kapsamında eğitim gören kadınlarla üzüm hasadı yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında başlatılan projede, Şarköy ilçesine bağlı mahallelerden gelen 30 kadına eğitim veriliyor.Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde verilen eğitimlerde kadınlar, modern yöntemlerle pekmez üretimi, doğal üzüm sirkesi üretimi, üzüm posasının kurutulması ve çekirdek elde edilmesi, üzüm reçeli yapımı ile hardaliye üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.Vali Aziz Yıldırım da eğitim gören kadınlarla, enstitü içerisindeki üzüm bağlarına girerek hasat yaptı.Hasat, İl Müftüsü İsmail İpek'in dua etmesiyle sona erdi.

Asad İsmail İp 

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