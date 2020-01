Vali Yerlikaya’dan yeni yılda ‘yerli otomobil’ açıklaması Video

-valinin konuşması

-yerli oto fotoğraf hediyesi

-valinin polis, esnaf ve motosikletli polisin yeni yılını kutlaması

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Vali Yerlikaya’dan yeni yılın ilk saatinde taksicilere sürpriz ziyaret- Vali Yerlikaya: “Yeni yıl için 44 bin 500 polisimiz, 7 bin 200 jandarmamız, 357 sahil güvenliğimiz görev başında” İSTANBUL



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020’nin ilk saatinde Beşiktaş’taki bir taksi durağına giderek, yeni yıllarını kutladı. Vali Yerlikaya, “44 bin 500 polisimiz, 7 bin 200 jandarmamız, 357 sahil güvenliğimiz görev başında. Taksiciler başkanı yerli otomobili lansmanından çok önce 17 bin 395 tane sipariş vereceğini deklare etti” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte taksicilere sürpriz bir ziyaret yaptı. Yeni yılının ilk saatinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde yapılan ziyarete İç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, katıldı.

Heyet daha taksicilerin yeni yılını kutlayarak, onlarla bir süre sohbet edip çay içti. Vali Yerlikaya, daha sonra yerli otomobilin turkuaz ve sarı renklerle canlandırılmış iki tane fotoğrafını durağa asması için taksici esnafına hediye etti. Daha sonra Vali Yerlikaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul’daki yıl başı kutlamalarındaki önlemlerle ilgili konuşan Vali Yerlikaya, “Şuana kadar her şey güzel gidiyor. Biz bugün İçişleri Bakan Yardımcımızı Muhterem İnce ile birlikteyiz. 2019 artık geride kaldı, 2020’nin ilk saatlerindeyiz. Bu şehre hizmet veren 17 bin 500 taksici esnafın yeni yılını kutlamak için buraya geldik. Onların misafiri olduk, onların çayını içtik” dedi.

“Taksiciler lansmanından çok önce 17 bin 395 tane yerli otomobil sipariş verecekler” İstanbul’da taksicilerin yerli otomobil kullanımını deklare ettiklerini belirten Vali Yerlikaya, “Bu arada görüyorsunuz, yerli otomuz hem sarı hem turkuaz canlandırılmış şekilde, onları getirdik, hediye ettik. Şunu biliyoruz ki, Eyüp Başkan arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra, lansmandan çok önce 17 bin 395 tane sipariş vereceğini deklare etti, açıkladı.

Bu İstanbul’daki taksicilerde büyük bir beğeni ve heyecan oluşturdu, bunu kabul etmek lazım. Biz de 2022’de ilk üretim bandından çıkan otomobillerin İstanbul taksicileriyle buluşmasını iple çekiyoruz. Sabırsızlanıyoruz, yakıştığını da görüyoruz. Hem bu otomobiller karayollarından çıkmadan, elektrik şarj istasyonlarıyla ilgili bir hazırlık çalışması olacak” diye konuştu.

“İçişler Bakanımızla görüştük, gelişmeleri aktardık” Telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini belirten Vali Yerlikaya, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hakkari Valisi ile birlikte yeni yıl sevincini güvenlik güçlerimizle karşıladı. Biz de az önce kendisi ile bir bağlantı kurduk, talimatlarını aldık. İyi dileklerini, temennilerini aldık. Biz sizlerin de, basın mensubu arkadaşlarımızın da yeni yılını tebrik ediyoruz. Sizler için de çok zor bir yıl oldu, gece gündüz demeden çalıştınız. 2020 yılı sizler içinde, bizler için de şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için barış, sağlık, afiyet, huzur ve güzellik olsun, temennimiz bu” şeklinde konuştu.

“Yerli otomobil şarj istasyonlarını hızlı bir şekilde yapacağız” Yerli otomobilin şarj istasyonlarının yerinin neresi olacağına ilişkin soruya ise Yerlikaya, “Arkadaşlar her şey daha çok yeni. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, bizim ticaret odamız, taksiciler odamız hep birlikte bunun gereğini yapacağız. Ama her şey çok yeni ama göreceksiniz bunu da hızlı bir şekilde başaracağız” ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet konuşmalardan sonra bir esnafın manav dükkanına girdi, bir süre sohbet etti. Daha sonra vali ve heyet nöbet tutan polisin ve kendilerine eşlik eden motosikletli trafik polisinin yeni yılını kutladı.



