Vali yelek giyip eldiven takarak çöp topladı İzle

- Valinin yelek giymesi

- Valinin eldiven takması

- Valinin konuşması

- Valinin çöp toplaması

- Genel ve detay görüntüler

- Dere temizliğinden görüntüler

- Not: Vali yelek giyip eldiven takarak çöp topladı adlı haber kafe dosyasına aktarılacaktır.



( BİTLİS ) -- Bitlis’te temizlik seferberliği başlatıldı BİTLİS



- Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yelek giyip eldiven takarak temiz bir Bitlis için sokaklarda çöp topladı. Bitlis Belediyesinin ‘Bitlis evimizdir temiz tutalım’ temizlik kampanyası çerçevesinde Vali Ustaoğlu’nun öncülüğünde temizlik seferberliği başlatıldı. Belediyede görev yapan zorunlu personellerin dışında tüm personellerin katıldığı temizlik kampanyası Cumhuriyet Meydanından başlayarak Bitlis’in 13 mahallesinde devam edecek. Cadde ve sokaklarda olduğu gibi Bitlis merkezden geçen derelerde de iş makinesi tarafından temizlenecek. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Herkes kendi evinin önünü temizlese Bitlis’te temizlik sorunu kalmaz. Bugün Bitlis Belediyesi olarak baharın gelmesiyle birlikte mahallelerimizde mıntıka temizliği yapalım istedik. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan personelleri ile birlikte sadece zorunlu birimlerin olması gereken arkadaşların dışında tüm personelimizi sahaya sürerek çöp toplama ve temizlik kampanyası başlatıyoruz. İnşallah bununla vatandaşımıza mesajda vererek bahar ve yaz aylarında mahallelerimizde sokaklarımızda dağınık halde çöplerin atılmasının önüne geçme adına da mesaj verelim istiyoruz. Bugün burada tüm ekiplerimizle birlikte adeta baharın gelişini mıntıka temizliği ile açalım istedik. İnşallah bu yapacağımız çalışma ve aynı zamanda iş makineleri deremize de girdi. Bitlis deresinin de birkaç gün sürecek çalışmayı bu vesile ile yapmış olacağız. Hedefimiz temiz bir Bitlis’i burada oluşturmak. Bu vesile ile ben şimdiden bu fedakarlıkları için tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden de arkadaşlarımız geldiler. Ayrıca mahalle muhtarlarımızı da davet ettik. Yani herkesin burada elini taşın altına sokup temiz bir çevre adına ne yapılması gerekiyorsa burada herkesin fedakarlıkla bu içinde olmasını istiyoruz. Tabi öğrencilerimizi sahaya sürmedik ama tüm okullarımızda sadece okul etrafında ve bahçesinde temizlik yaptırıyoruz. Adeta Bitlis’i yukarıdan aşağıya bu tip bir kampanyayla daha temiz bir çevre adına yapacağımız bu çalışmayla baharın gelişini de açmış olacağız” dedi.

(VO-ŞAK-Y)

