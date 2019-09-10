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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Vali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldı - AYDIN

Vali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldı - AYDIN

- Söke Asri Mezarlığı girişi - Yazıcıoğlu ailesi kabristanlığı - Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabri - Kuran - ı Kerim tilavetiVali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldıAYDIN (AA) - Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ıncı yılında Aydın 'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.Tokat, Aydın , Erzincan ve Denizli'de valilik yapan ve ''Süper Vali'' olarak da anılan Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.
Törende konuşan Yazıcıoğlu'nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Selma Özcan, Yazıcıoğlu'nun ölümünden bu yana 16 yıl geçtiğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun çalıştığı yerlerde güzel hizmetler yaptığını kaydeden Özcan, "Eğer yaşasaydı daha güzel şeyler yapardı. Her yıl olduğu gibi bu sene de onu andık." dedi.
Konuşmanın ardından Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an - ı Kerim okundu.Vali Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği yaptığı dönemde 2 Eylül 2003'te Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaranmış, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Kabristan Anma Töreni Trafik Kazası Irak 

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