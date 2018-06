Vali yardımcısından AB toplantısına geç gelen memurlara tepki İzle

-toplantıya katılanların isimlerinin not alınması,

-daha sonra toplantıya gelenlerin görüntüleri,

-vali yardımcısı konuşurken salona girenler,

-Vali Yardımcısı Ayhan Özkan açıklamaları



( ÇORUM )- Toplantıya geç gelen memurlar yüzünden program 15 dakika geç başladı- Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, toplantıya zamanında gelen memurların isimlerini not aldırdı ÇORUM



- Çorum’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Bürosu tarafından düzenlenen eğitim toplantısına kamu çalışanları geç gelince Vali Yardımcısı isyan etti. Valilik tarafından Turgut Özal İş Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının sabah saat 08.30’da başlayacağı bildirildi.

Toplantının yapılacağı salona Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ve 11 katılımcı tam zamanında geldi. Katılımcıların az olması nedeniyle toplantı 15 dakika geç başlatılırken, Vali Yardımcısı Özkan, görevlilerden 35 kişinin katılmasının gereken toplantıya zamanında gelen kamu çalışanlarının isimlerinin not alınmasını istedi. Vali Yardımcısı Özkan’ın olay karşısında gerginliği yüzüne yansırken, toplantı başladıktan sonra Özkan, kürsüde konuşma yaparken bazı memurların salona gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Saat 08.30 itibariyle toplantı salonunda hazır bulunan kamu çalışanlarına teşekkür eden Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, “İlimizde mesai saat 08.00’de başlıyor. Bende buradan yola çıkarak toplantıyı saat 08.30’da başlatabiliriz ve günün en verimli saatlerini etkin ve verimli program için yaşama geçirebiliriz diye düşünmüştüm. Saat 07.30 demedim, 08.30 dedim. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarımızın saate uymadıklarını görüyoruz” dedi.

Dün sosyal medyada bir paylaşımda bulunduğunu anlatan Özkan, “Aslında Avrupa Birliği’ne neden çok dahil olamıyoruz. Kültürel yapımız birey refleksimiz, değerlerimiz neden uygun değil bunun cevabı orada yatıyor. Bir tane Japon öğle yemeklerine birkaç kez erken gittiği için televizyona çıkıp özür dilemek zorunda kalıyor. Üst yöneticilerde biz bunun farkına varmadık. Biz bunu belirleyemedik ve mesaiye uygun hareket ettiremedik diye onlarda özür dilemek zorunda kalıyorlar. Bir taraftan böyle bir mantalite var. Bir taraftan da benim yaşadığım bir olay var. Geldiğimi ilde burada da az kalsın yaşayacaktım. Geldiğim ilde yemekhane 30 dakika, 15 dakika önce açılmıyor diye sendika temsilcileri beni şikâyet ettiler. Üst yöneticilerimizde sendika talebine uygun olarak yemekhaneyi 30 dakika erken açtırdı. Düşünün bir tarafta yemekhaneye erken girdiği için özür dileyen birey yapısı öbür taraftan da yemekhaneyi tam zamanında açtıran vali yardımcısını şikayet eden bir sendika temsilcisi. Aslında AB’ye katılamadığımızın cevaplarını burada bulabiliriz” diye konuştu.

