Vali Yardımcısı Avşarbey mezun oldu

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( ESKİŞEHİR )- AÖF mezunlarından biri de Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey- Vali Yardımcısı Avşarbey: “Bir diplomanıza daha talibim” ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) mezunları için hazırlanan törende mezun öğrenciler adına konuşmayı Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey gerçektirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 mezunları arasında dikkat çeken bir isim vardı. Eskişehir Vali Yardımcılarından Aslan Avşarbey, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezunlarından biri olarak salondaki yerini aldı. “Milyonlarca mezunu olan bir üniversite ailesine katılmanın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum” Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirerek ikinci kez diploma heyecanı yaşadığını dile getiren Avşarbey “50 yaşına merdiven dayadığım şu günlerde 20’li yaşların başında üniversiteyi bitirme heyecanı yaşayan bir gencin yaşadığı heyecanı duyduğumu, yeni bir diplomaya sahip olmanın, milyonlarca mezunu olan bir üniversite ailesine katılmanın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. “Okumanın yaşının olmadığını örnek olarak gösterdiğimizi düşünüyorum” Bu süreçte eşinin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Avşarbey, sözlerine şu şekilde devam etti; “Açıköğretim okumak için önce eşimle başlamıştık. Kendisinin destekleriyle ben de kaydımı yaptırdım ve bugün ikinci diplomamı alıyorum. Açıköğretim’de okumanın ailemde ve iş hayatımdaki yansımalarından kısaca bahsetmek isterim. Okumanın yaşının olmadığını örnek olarak gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu da şu an üniversite 2’inci sınıfta okuyan büyük oğlumun beni ders çalışırken gördüğünde kendi derslerinden şikayet edememesinden ve henüz okula başlamamış küçük oğlumun ben ders çalışırken yanıma gelip benimle birlikte kitap okuma çabasından anlıyorum.” “Allah izin verirse bir diplomanıza daha talibim” Konuşmasının sonunda gelecekte okumak istediği bölümü de açıklayan Aslan Avşarbey, “Mesleğimle yakından ilgili olan 2 alanda diplomamı aldıktan sonra gelecek eğitim öğretim yılında içimde bir ukde olarak kalmış olan ve çok sevdiğim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumayı düşünüyorum. Allah izin verirse bir diplomanıza daha talibim” diyerek salondakilere teşekkür etti.

