Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Vali Yaman ve ekibinden Mardin Sergisi

Vali Yaman ve ekibinden Mardin Sergisi

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşiyle birlikte sergiyi gezmesi

Objektif 

-Sergiden detay
-Mardin Valisi Mustafa Yaman ile röportaj
-Mardin Valisinin fotoğraf albümünü İl Emniyet Müdürü Hasan Onar için imzalaması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile valilik fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflar, “Masal Şehir Mardin” adıyla açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile valilik fotoğrafçıları Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Mustafa Kılıç’ın çektiği fotoğraflar, “Masal Şehir Mardin” sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açılan sergide, 60 fotoğraf yer aldı. Vali Yaman, çok sevdiği Mardin’di mesai arkadaşları olan fotoğrafçılarıyla birlikte karma bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bizim gözümüzden ve objektifimizden Mardin’i tanıtalım istedik. Mardin’i çok seviyorum. Bazen kafamı dinlendirmek için sadece fotoğraf çekmek için sokakları dolaşıyorum. Her yerde fotoğraf çekmek için yer ararsınız ama Mardin’in her yeri poz veriyor. Fotoğraf çekmek daha kolay. O nedenle fotoğraf çektikçe heyecanlanıyorum, fotoğraf çektikçe de dinleniyorum. Mardin gerçekten fotoğraf severler için güzel bir şehir. Fotoğraf sanatçılarını ve severlerini Mardin'e bekliyoruz” dedi.
Sergi, 10 Aralık'a kadar gezilebilecek.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı