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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Yaman: '2 senede Mardin'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira' - MARDİN

Vali Yaman: '2 senede Mardin'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira' - MARDİN

Vali Yaman: "2 senede Mardin 'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira" - MARDİN - Salondan ve toplantıya katılan muhtarlardan detay - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın konuşması - Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay'ın konuşması"2 senede Mardin 'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira" - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman: - " Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar için 1,4 milyar lira destek aldık. 2 senede Mardin 'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira"MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, " Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar için 1,4 milyar lira destek aldık. 2 senede Mardin 'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira." dedi.
Yaman, bir otelde düzenlenen, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların da verdiği destekle kentte yapılan çalışmalarda ilerleme sağladıklarını söyledi.

Kente hizmetin süreceğini ifade eden Yaman, kaymakam ve ilçelerin belediye başkanlarından yatırım yaparken muhtarlarla da görüşmelerini istediklerini belirtti.
Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesini büyük borçla devraldıklarını vurgulayarak, "Hem o borcu ödüyoruz hem de sizin isteklerinizin çoğunu yerine getirmeye çalışıyoruz ki bunda da büyük ölçüde başarılı olduk." diye konuştu.
- "Biz çalışırken siz de çalıştınız"" Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar için 1,4 milyar lira destek aldık. İller Bankasından, Devlet Su İşlerinden (DSİ), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından destek aldık. 2 senede Mardin 'e harcadığımız miktar 1,4 milyar lira." ifadelerini kullanan Yaman, yapılan yatırımların Mardin 'in her yerinde görüldüğünü, bundan sonra da görülmeye devam edeceğini aktardı.Yaman, "Biz çalışırken siz de çalıştınız. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ivmeyle çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz ve Mardin için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.
Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay da kendilerine gösterilen ilgi ve değerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Yıllar sonra hizmet aldıklarını anlatan Bakay, vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü olan muhtarların görevlerini sürdürdüğünü belirtti.
Bakay, "Mahallelerimizde bulunan insanların dini, dili, rengi, mezhebi ne olursa olsun onların dertlerini dinliyoruz. Türkiye'de bize ilk söz hakkı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.
Toplantıya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantı 

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