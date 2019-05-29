--Şiir okuyan öğrenci

--Serginin gezilmesi

--Minik öğrencilerin resim yapması

--Öğrencilere trafik kurallarının anlatılması

--Akülü araçlarla gezen çocuklar

--Yaya geçidinde uygulama yapılması

--Vali Kamuran Taşbilek konuşması

--Yaya geçidinin boyanması



( GÜMÜŞHANE ) Vali ve Belediye Başkanı öğrencilerle yaya geçidi boyadı- Gümüşhane’de ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi etkinlikleri gerçekleştirildi GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Vali ve Belediye başkanı öğrencilerle birlikte yaya geçidi boyadı. Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilenirken, şiir yarışmasında birinci olan öğrenci de şiirini seslendirdi. Etkinlikte ayrıca çocuklara trafik kurallarını aşılamak amacıyla akülü araçlar kullandırılarak okul bahçesinde oluşturulan pistte uygulamalı eğitim verildi.

Ana okulu öğrencileri akülü araç kullanarak yaya geçidinde yayalara ve kent protokolüne yol verdi. Öğrencilere çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte son olarak okul önündeki yola yaya geçidi ve ‘Önce yaya’ yazılı figürler boyandı. Okul öğrencilerine yardım eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, fırçaları ellerine alarak çocuklarla birlikte boyama çalışması yaptı. Burada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2019 yılının "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edildiğini hatırlatan Vali Taşbilek, bu bağlamda Gümüşhane'de "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" isimli projeyi hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Trafikte insanları, araçlara, makinalara yenik düşürmeyeceklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Yaya geçidine herhangi bir insanımız adım attığı an medeni olmanın, insan olmanın gereği bütün makinalar durup ona yol vermek zorunda. Bu projenin amacı bu. Öncelik insanın diyoruz. Yaya önceliği diyoruz. Yani insan önceliği diyoruz. İnsanı önceleyen bir yaklaşımın eseri olarak projemize de öncelik hayatın öncelik yayanın diyoruz. Bu bağlamda da ben Gümüşhane’de vatandaşlarımızın çok büyük katkı sunacağına çok büyük destekler sağlayacağına inanıyorum ki bugüne kadar büyük katkılar sağladılar. Bu projemizin de çok üst düzeyde uygulanır olacağına ve Gümüşhane’mizin ülkemize örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Bir diğer proje olan ‘Emniyet Kemeri İle Hayata Bağlanın’ projesiyle de büyük aşama kaydettiklerini dile getiren Vali Taşbilek, “İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu projelerden öncelikli olan emniyet kemeri ile ilgili bir projemeyiz vardı. Gümüşhane ilimiz emniyet kemeri takmada vatandaşlarımızın katkıları ile öğrencilerimizin anne babalarına ikazları ile onların sağlamış olduğu katkı ile bugün Gümüşhane çok medeni bir standart noktasına gelmiştir. En son geçtiğimiz günlerde üniversitemizin yaptığı sayım çalışmasında yüzde 72 emniyet kemeri bağlama oranıyla geçtiğimiz aylardaki oranı da yükselttik, inşallah bunu daha yukarıya çekeceğiz” şeklinde konuştu.

(RE-ÖS-Y)

