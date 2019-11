Vali ve belediye başkanı maske taktı, LÖSEV'e destek oldu

-Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz' in açıklamaları.

- Burdur'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Vali Şıldak ve Belediye Başkanı Ercengiz maske takarak LÖSEV'e destek oldu. Burdur'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler maske takarak helva dağıttı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Burdur Temsilciliğince düzenlenen "Maskemi Takarım Farkındalık Sağlarım" adlı etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vakıf gönüllüleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllüler, maske takarak helva dağıttı, lösemili çocuklar yararına bardak ve kupa satışı yaptı. Etkinlikte maske takan Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar hastalıkla mücadele eden pek çok çocuğun şifa bulmasına vesile olduğunu söyledi.



Lösemili Çocuklar Haftası'nın farkındalığa önemli katkı sağlayacağını belirten Şıldak, "Çocukların sağlığı her şeyin önünde geliyor. Lösemiyle mücadele etmek hastalığın getirdiği olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletip insanların tedavi olabileceği yönde adımlar atmak her şeyden önce takdire şayandır. Allah hastalıkla mücadele eden yavrularımıza ve ailelerine yardımcı olsun. Lösemili çocuklarımıza şifa diliyoruz, bu yöndeki anlamlı çalışmaları destekliyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de lösemide erken tanının önemli olduğunu belirterek lösemi hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu aktardı. Ercengiz, "Özellikle çocuklarda erken yaşlarda daha sık rastlanan lösemi hastalığı mutlak suretle tedavi ediliyor. Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta geç kalınmaması çok önemli." ifadelerini kullandı. Şerafettin Acar da gönüllülerle LÖSEV'in bir aile olduğunu dile getirerek "Herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında farkındalık etkinlikleriyle sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu. (AK-JA-



