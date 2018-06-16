Vali Ustaoğlu, üs bölgelerindeki kahraman Mehmetçikler ile bayramlaştı - BİTLİS
- Mehmetçik'e moral ziyareti - Ziyaretlerden detaylar - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportajVali Ustaoğlu, üs bölgelerindeki kahraman Mehmetçikler ile bayramlaştı - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, il merkezi ve ilçelerindeki üs bölgeleri ziyaret ederek, buralarda gece gündüz demeden terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerin bayramlarını kutladı - Vali Ustaoğlu: - "24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilin huzurunu sağlayan Mehmetçik'e şükranlarımızı borçluyuz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve memleketimizde huzurlu şekilde duruyorsak, işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun"BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren askerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Vali Ustaoğlu beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile üs bölgelerine helikopterle giderek, buralardaki Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu.Hizan'a ilçesine bağlı Mesir Tepe Üs Bölgesi, Çeltikli Jandarma Karakolu, Mutki'de İkizler Jandarma Karakolu ve Güroymak'ın Gölbaşı Belde Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Ustaoğlu, her türlü hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik ile bayramlaştı.Güvenlik güçlerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kırsalda teröristlere karşı başarılı operasyonlar yürütülüyor.Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın ikinci günü komutanlarla kentin farklı bölgelerinde gece gündüz demeden görevi başındaki askerlere moral ve motivasyon vermek amacıyla ziyarette bulunduklarını söyledi.
İlin ve ülkenin huzuru ile güvenliği için Mehmetçik'in gece gündüz gözünü kırpmadan görevinin başında olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:"Mesir Tepe'yi gördünüz. 2 bin 850 rakımda bayrağımız dalgalanıyor. Kahraman askerlerimiz görevinin başında. Mesire Tepesi'nden sonra ilimizin en ücra ve uç karakollarından olan Çeltikli'ye geçtik. Orada da kahraman askerlerimizin moral ve motivasyonun yerinde olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. Daha sonra Mutki İkizler Jandarma Karakolu'na geldik. 24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilin huzurunu sağlayan Mehmetçik'e şükranlarımızı borçluyuz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve memleketimizde huzurlu şekilde duruyorsak, işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun.""Özellikle Mesir Tepe denilen bölge en fazla sıkıntı çektiğimiz ve canımızın yandığı yerlerdi." diyen Ustaoğlu, bu bölgenin çok fazla operasyona maruz kaldığını anımsattı.Ustaoğlu, "Gerek orada yaşayan vatandaşlarımız gerekse güvenlik güçlerimizin canını yakan bir bölgeydi. Ama şuan 2 bin 850 rakımlı dağda tankımız, askerimiz ve bayrağımızla kahramanlarımız görevleri başındadır. Tamamen her tarafa hakim olan üst bölgelerimizle her zaman dediğimiz gibi şuan her tarafa huzur ve güven hakim. Çeltikli Karakolumuz da ilimizin en ücra köşesindedir. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte ilimizde huzur ve güven var. Önümüzde bir seçim var. Vatandaşımız her yere ulaşımını sağlayabileceği güzel bir huzur ortamını yaşıyoruz." diye konuştu.