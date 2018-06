Vali Ustaoğlu’dan üs bölgesine bayram ziyareti... “Geçmişte canımızı çok yakan Mesir Tepeye şimdi tamamen hakimiz”

-Helikopter içinden görüntüler

-Valinin komutanlardan bilgi alması

-Üs bölgesinde helikopterden inme görüntüleri

-Asker ve korucularla bayramlaşmalar

-Üs bölgesinde incelemeler

-Üs bölgesinde brifing alma görüntüleri

-Helikopterden dağlık alanlardan görüntüler

-Valinin konuşması



( BİTLİS )- “Şuan Bitlis’in her tarafında huzur ve güven hakimdir”- “ Bizler evlerimizde iş yerlerimizde memleketimizde huzurlu bir şekilde duruyorsak işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir” BİTLİS



- Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Hizan, Mutki ve Güroymak ilçelerinde ki üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadelede etkin rol oynayan Mehmetçiklerin bayramlarını kutladı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte üst bölgelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Mesir Tepe, Çeltikli, Mutki ilçesine bağlı İkizler ve Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı jandarma karakollarını ziyaret eden Ustaoğlu, askerlerin tek tek bayramlarını kutladı. Helikopter ile terörle mücadele etkin rol oynayan üt bölgelerini ziyaret eden Ustaoğlu, özellikle Bitlis’in Hizan İlçesinde bulunan Mesir Tepe adlı mevkide bölgeye hakim olduklarını belirtti.

İlk olarak Mesir Tepeyi ziyaret eden Ustaoğlu, burada yetkili komutandan bölge hakkında bilgiler aldı. Buradan yine helikopter ile Çeltikli, İkizler ve Gölbaşı karakollarını ziyaret eden Ustaoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, yaptığı açıklamasında şunları söyledi.



“Bayramın ikinci gününde Bölge, Tugay, İl Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürümüzle bu gün ilimizin farklı yerlerinde gece gündüz demeden görev başında olan kahramanlarımızı ziyaret etmek istedik. Bu vesile ile onların moral ve motivasyonlarının yerinde olduğunu görmek onlarla bu ramazan bayramında bayramlarını kutlayalım istedik. İlimizin huzuru ve güveni için Ülkemizin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden 24 saat gözünü kırpmadan nöbet tutan Mehmetçiklerimizle beraber olduk. İlk ziyaret yetimiz olan Mesir Tepede 2 Bin 850 rakımda bayrağımız dalgalanıyor. Askerlerimiz kahramanlarımız görevi başında. Buradan da İlimizin en ücra ve uç karakollarından olan Çeltikliye geçtik. Orada da kahraman askerlimizin moral ve motivasyonu çok iyi onları ziyaret ettik. Daha sonra ise Mutki İkizler Karakolundayız. 24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilimizin huzurunu sağlayan Mehmetçiğimize biz şükranlarımız borçluyuz. Bizler evlerimizde iş yerlerimizde memleketimizde huzurlu bir şekilde duruyorsak işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Bitlisin Hizan ilçesine bağlı Mesir Tepe adlı mevkiinde terör bakımında canlarının çok yandığını da ifade eden Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti. “Özellikle mesir tepe denilen o bölge sıkıntı çektiğimiz ve canımızı yakan zaman zaman o bölgede operasyonlara maruz kalmış. Gerek orada yaşayan vatandaşlarımız gerekse güvenlik güçlerimizin canını yakan bir bölgeydi. Ama Şuan 2 Bin 850 rakımla dağda tankımız, askerimiz ve bayrağımızla kahramanlarımız görevleri başındadır. Tamamen her tarafa hakım olan üst bölgelerimizle her zaman dediğimiz gibi şuan her tarafa huzur ve güven hakimdir. Diğer yandan gittiğimiz Çeltikle Karakolumuz ilimizin en ücra köşesindeki karakolumuzdu. Orada da askerimizin moral ve motivasyonu çok iyi. Allaha şükürler olsun Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte ilimizde huzur ve güven var. Önümüzde bir seçim var. Vatandaşımız her yere ulaşımını sağlayabileceği güzel bir huzur ortamını yaşıyoruz” diye konuştu.