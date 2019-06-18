Vali Ustaoğlu: '(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor'- TRABZON
Vali Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor" - TRABZON - Acil servis önü detaylar - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamalarıTRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor."dedi.
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