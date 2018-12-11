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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Ustaoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TRABZON

Vali Ustaoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TRABZON

Vali Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - TRABZON - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun fotoğrafları incelemesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen oylamada 3 kategoride oy kullandıTRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Fotoğraflar hakkında AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den bilgi alan Ustaoğlu, yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafına oy verdi.Ustaoğlu, fotoğrafların içerikleri nedeniyle çok anlamlı olduğunu ifade ederek, AA'nın gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına her yıl katılmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

İlham Allah Gori 

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