Vali Ünlü'den devrilen askeri aracın devrilmesine ilişkin açıklama

-Vali Ünlü'nün basın açıklaması

-Şehit askerin fotoğrafı



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık İlçesi Emince köyü yakınları 2. Hudut Taburu Kurt Ömer Karakolu sorumluluk bölgesindeki kazada 1 askerin şehit, 7 yaralının olduğu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Aralık İlçesi Emince köyü yakınlarında 2. Hudut Taburu Kurt Ömer Karakolu sorumluluk bölgesindeki sulama kanalı üzerindeki tahliye yolda mayın arama timimiz ile birlikte Su Başı Piyade Hudut Bölüğünde görevli askerleri taşıyan Kobra 2 aracımızın yoğun sis ve yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri aracımızın yoldan çıkarak kaza yaptı. Bu kaza neticesinde ağır yaralanan bir askerimizi kaybettik. Hayati tehlikesi bulunması sebebiyle bir askerimizi ileri tetkik ve tedavi için Erzurum’a sevk ettik. Diğer yaralı 6 askerimizin tedavileri Iğdır Devlet Hastanesinde devam ediyor. Yine o bölgede hudut güvenlik sistemleriyle ilgili çalışan bir özel şirkete ait sivil aracında yaralılarımızı kurtarmak için ikinci defa olay yerine intikali sırasında yolun aşırı kaygan olması sebebiyle kaza yapıyor. Yaralı vatandaşların durumu iyi. Hafif yaralandıkları için hayati tehlikeleri yok ama sadece tedbir amaçlı hastanede tedavileri yapıldı. Erzurum’a sevk ettiğimiz askerimizin dışındaki diğer askerlerimizin tedavileri hastanemizde yapılıyor ve durumları çok şükür iyi. Şehit olan askerimize, aziz milletimize ve değerli yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize ise Allah'tan şifa diliyorum” dedi.

(ET-AA)

