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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Vali Tutulmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

Vali Tutulmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

Vali Tutulmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - AFYONKARAHİSAR - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz fotoğrafları incelemesi - Mustafa Tutulmaz röportajı - Detay görüntülerAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Tutulmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafları için oy veren Tutulmaz, spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafı için oy kullandı.Anadolu Ajansı çalışanlarını kutlayan Tutulmaz, "Çok özel noktaları yakalamışlar, onları ölümsüzleştirmişler. Milli duygularımızı, insan onuruna uygun durumları daha da ön plana çıkaracak fotoğrafları tespit ederek bizlerin beğenisine sunmuşlar. Bütün foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ölümsüz Muhabir Yurt Dışı Karahisar Kalamış 

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