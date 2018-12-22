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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Tuncel, operasyon bölgesine giderek Mehmetçik'i kutladı - TUNCELİ

Vali Tuncel, operasyon bölgesine giderek Mehmetçik'i kutladı - TUNCELİ

- Tunceli 'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in helikopterden inişi - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in askeri kutlaması - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in operasyon bölgesinde incelemelerde bulunması - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in operasyon hakkında bilgi alması - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in telsizle konuşması - Operasyon bölgesinden görüntüler - Operasyon bölgesinde askerin karlı bölgedeki görüntüsü Tunceli 'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, operasyon bölgesine giderek Mehmetçik'i kutladıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki bir mağarada sıkıştırılıp Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayan teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, operasyon bölgesine gitti.Munzur Vadisi'nde dağlık ve sarp alanda bulunan mağaradaki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri helikopterle bölgeye gelerek inceleme yaptı.Mehmetçik'i kutlayan Sonel, arazi ve devam eden operasyon hakkında bilgi aldı.Munzur Vadisi'nde 13 Aralık Perşembe günü karla kaplı arazideki ayak izlerinden yola çıkılarak tespit edilen mağarada teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, Mehmetçik'in tüm çabalarına rağmen teslim olmayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün hava harekatı düzenlenmiş ve mağara imha edilmişti.

General Hava Harekatı Askeri Helikopter Teröristler Helikopter 

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