Vali Toraman’ın ‘mozaikli ev’ gezisi Haberi

-MOZAİK GÖRÜNTÜLERİ

-KÜTAHYA VALİSİ DR. ÖMER TORAMAN'IN MOZİKLİ EV İNCELEMELERİ

-MOZAİKLİ EVDE BULUNAN MEZAR GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Simav’daki mozaikli ev kazısında incelemelerde bulundu. Kütahya’nın Simav ilçesine hafta sonu gezisi düzenleyen Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın, Martılı yaylasındaki doğa yürüyüşüne katıldığı. Gölcük Yörük yaylası ve kestane dağına da gittiği bildirildi.

Vali Toraman, Simav'ın Karşıyaka mevkiindeki mozaikli ev kazı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Dr. Toraman’ın inceleme gezisine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Müze Müdürü Arkeolog Özkan Sulak ve davetliler katıldı.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’a mozaikli ev ile bilgi veren arkeolog Özkan Sulak “ 2005 yılında bir evde çıkan yangın sonucu enkaz altındaki mozaiklerin görülmesiyle kazı çalışmaları başlatıldı. Milattan sonra (MS) 2’inci yüzyıllardaki Roma dönemine ait eserler, mezar ve mozaiklere rastlandı. Çalışmalarımız sonunda ortaya çıkan kilisenin apsis bölümüne ulaştık. Mozaiklerde fil, aslan, geyik, tavus kuşu, koç figürlerine rastladık. Kilisenin dış duvarında 2 mezar görülürken, son yapılan kazılarda çıkan mezarlarda kadın iskeleti bulundu. Titizlikle sürdürdüğümüz kazılara destek bekliyoruz “ dedi.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Simav’daki diğer kültürel etkinlikler hakkında bilgi aldıktan sonra, ilgililere teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.



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