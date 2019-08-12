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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Toraman: “50 hektarlık alan zarar gördü”

Vali Toraman: “50 hektarlık alan zarar gördü”

Valinin açıklaması.

Karahisar Harekete Geç Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Gece söndürme çalışmaları

( KÜTAHYA )- “Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Herhangi bir yerleşim yerine tesir veya tehdit yok” KÜTAHYA

- Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü, alevlere müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
Vali Toraman, Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyünde çıkan yangınla mücadele çalışmalarını Yangın Yönetim aracından takip ederek bilgi aldı. Orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Vali Ömer Toraman, “Bugün saat 17.00 sıralarında yapılan bir ihbarla Tavşanlı ilçemiz Eğriöz köyünde bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekipler harekete geçti, yangına müdahale etmeye başladı.
Üç helikopterle yangın çalışmalarına destek verildi.
Karaçam orman yangını şeklinde seyrediyor. Tahmin ediyoruz yaklaşık 40-50 hektar bir alan zarar gördü” dedi.
Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Vali Toraman, ayrıca iş makinaları ve dozerlerle yangının etrafını çevirmek için mücadele verildiğini ifade ederek, “İş makinalarının da çalışmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında yangının iyice etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Gündüz çok yüksek bir sıcaklık ve nem oranının düşmesi ile kuraklık vardı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Herhangi bir yerleşim yerine tesir veya tehdit yok. O yönlerden müsterihiz. Amacımız yangını kontrol altına alarak söndürmek. Bilecik, Bursa, Eskişehir ve muhtelif illerden arazöz ve teknik ekipler yangın mahalindeler. Havanın ağarması ile helikopterler yeniden müdahaleye başlayacaklar” diye konuştu.
Yangın nedeniyle tatilden çağrılan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra Bursa, Denizli, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir'den de arazöz ve dozerli ekipler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Eğriöz ve çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Tavşanlı ilçesinde orman yangının 50 hektarlık alanda etkili olması üzerine Kütahya Valiliği kriz masası oluşturdu.
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